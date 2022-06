INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LOS JUEGOS NACIONALES EVITA

Compartir Pin 0 Compartir

También se encuentran abiertas las inscripciones para ser parte de los Juegos Evita 2022. Los interesados tienen para anotarse hasta el próximo 25 del corriente mes.

“Mantuvimos una reunión con Secretaria de Deportes de la provincia sobre el desarrollo de los Juegos Nacionales Evita, extendimos el cierre de las inscripciones por pedido del profesor Hugo Flores”, manifestó Valeria Trujillo.

La profesora, integrante de la Subsecretaría de Deportes, destacó que “estamos en el periodo de recibir la documentación, los juegos tienen modalidad comunitaria, es decir puede participar cualquier equipo, ya sea club, o un centro vecinal, tienen modalidad libre, por lo que pueden competir federados y no federados”, detalló.

Las categorías como cada año son en sub 14, sub 15, sub 16 y sub 17 para convencionales, mientras que también se desarrollará en deporte adaptado y para los adultos mayores “son muchos deportes que los juegos abarcan, por lo que esperamos que muchos sampedreños se sumen”, puntualizó Trujillo.

En cuanto a requisitos deben presentar la lista de buena fe, fotocopia de cada participante, ficha medica de los juegos nacionales evita o bien ficha medica que se presenta en las escuelas, fotocopia del DNI del entrenador o técnico.