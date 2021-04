ASISTENCIA A UN ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Compartir Pin 0 Compartir

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy a través de la Subsecretaría de Promoción Social y Calidad de Vida, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, procedió a asistir a un adulto mayor en situación de vulnerabilidad. El mismo fue incorporado al Hogar de Adultos Mayores San José.

Desde la comuna, Liliana Saldaño ya había intentado asistir al abuelo que se encontraba en situación de cale “esta historia comenzó cuando quisimos asistirlo en el mes de julio del año pasado y lo veníamos invitando para que se integre al hogar San José, en esa oportunidad nos dijo que no”, recordó.

La Subsecretaria de Promoción Social y Calidad de Vida, volvió a realizar el pedido y esta vez el señor Galván aceptó “estuve averiguando por la terminal su paradero, al dialogar con él nos dimos cuenta que es una persona accesible, los vemos hoy como una persona rejuvenecida, le preguntamos cómo se siente en su nuevo hogar, y es muy lindo escucharlo decir lo tranquilo y feliz que se siente”.

Saldaño explicó que no todos los abuelos que son incorporados al Hogar de Adultos Mayores San José se adaptan “algunas personas que llegaron no se adaptaron al hogar, más aún en tiempo de pandemia ya que los abuelos no pueden salir a la calle”.

“El señor Hugo se está adaptando al hogar, tiene unos problemas con su documento, ya lo estamos asistiendo, ya se le dio de baja a su tarjeta de cobro de jubilación porque no la tiene en su poder, personalmente vamos a visitar a la persona que tiene en su poder la tarjeta, ya que queremos evitar hacer algún tipo de denuncia, por ahora estamos gestionando los trámites necesarios, para que don Hugo pueda tener su documento y tarjeta de cobro de su jubilación”, detalló la funcionaria sampedreña al tiempo que remarco “alguien le saco un préstamo de 70 mil pesos, así que le pedimos a la gente que sepa algo de esta situación, nos comente ya que no es justo por lo que está atravesando”.

Liliana Saldaño comentó que “la gente debe saber que hay una ley de prevención y protección integral del adulto mayor, la Ley 5420, nosotros no podemos traer a un abuelo contra su voluntad, salvo que tenga algún problema neurológico, allí podemos asistirlo, derivarlo a psicólogos”.

Por ello, la Secretaria de Desarrollo Humano, Gisel Bravo, “estuvo desde el primer momento preocupada por la situación del señor Hugo, ayer lo visitó gente de San Salvador, la licenciada Figueroa, Coordinadora del Programa de Adultos Mayores, donde charlaron sobre esta situación, se quedaron sorprendidas de cómo se trabaja en nuestro hogar, pudimos recorrerlo y mostrar el trabajo que realizamos con nuestro personal”, finalizó Saldaño.

A su tiempo Hugo Galván destacó: “Estoy tranquilo, no tuve problemas de integrarme, agradezco a todo el personal del hogar por la atención, nos brindan todo, el desayuno, el almuerzo, la merienda y cena”, destacó.

El abuelito se mostró “feliz”, porque “puedo dormir bajo techo, aquí tengo amigos, puedo conversar con los que están también en el hogar, quiero agradecer a todos”.