BATUCADA CONTRA LA VIOLENCIA DEL ADULTO MAYOR

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, a través de la Dirección de Deportes, realizó una batucada en la Plaza Belgrano, contra de la violencia al adulto mayor en el marco de la Semana del Jubilado. Participaron los adultos mayores que asisten a la Dirección de Deportes, como los residentes del Hogar San José.

La Dirección de Deportes realizó una serie de actividades recreativas para los adultos mayores en Plaza Manuel Belgrano en el marco de los festejos por el Día del Jubilado. Bailaron batucadas en la plaza Belgrano y luego salieron en conjunto con la batucada a hacer un recorrido alrededor de las calles de la plaza central.

Risas, bailes, cantos, disfraces y la misma batucada acompañaron los carteles y mensajes de concientización del cuidado a los adultos mayores que prepararon para esta divertida jornada. La ciudad volvió a vestirse de fiesta, imitando los recorridos tradicionales del carnaval de San Pedro. Y finalmente, disfrutaron de las clases de baile junto al Prof. José Manuel Crespo.

Y se contó con la presencia del Sr. Intendente Dr. Julio César Bravo, Subsecretaria de Promoción Social y Calidad de Vida, Liliana Saldaño, Director de Deportes, Prof. José Luis Cabrera, Coordinador del Deporte Adaptado, Prof. Enzo Dorado y Prof. Valeria Trujillo.

Las actividades por los abuelos continuaron este miércoles 22, desde hs. 08:30 se llevó a cabo los tradicionales juegos de salón en instalaciones de la Dirección de Deportes, en Calle Gobernador Tello 345.

Y el día viernes cierran con la Jubilantina, creando no solo un espacio para la juventud en el mes de la primavera, sino también para los adultos mayores y personas con discapacidad. A través de este espacio que se instituyó para ellos.

Al respecto, el director de Deportes, José Luis Cabrera, manifestó “el día del jubilado se festejó en barrio 23 agosto también con shows y cantos. Los adultos mayores están activos. Y esto es una manifestación popular de alegría”.

José Luis Cabrera continuó “ahora lo que se puede ver es el trabajo de todo un año, no sólo de un día”. Y se explicó “costó mucho crear este espacio para los adultos mayores, quienes eran un poco reacios porque no creían que se podía generar algo así, no creían que después de los 60 años se podía seguir con una vida activa”.

“Y aquí estamos mostrándoles con alegría lo que pueden hacer. A nosotros como municipalidad nos pone muy felices desde la dirección de deportes. Tenemos una política deportiva muy acertada gracias al dr. Julio César Bravo”.