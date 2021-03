Compartir Pin 0 Compartir

En esta oportunidad Nicolás Maldonado aprovechó para hacer referencia a las redes sociales y a los personajes que “dicen hacer gestiones para acceder al carnet nacional de conducir”, el cual es ilegal. El Director remarcó “habíamos tenido en redes sociales una avalancha de gestorías del carnet de conducir, pero estas son estafa, no es legal, no es legítimo y no está avalado por la Municipalidad, ni la Agencia Nacional de Seguridad Vial.”.

El trámite del Carnet de Conducir se realiza de manera personal y es presencial. Quienes estén interesados en hacer su Licencia Nacional de Conducir, deben hacerlo en la oficina. Donde se trabaja todos los días, en los horarios de la mañana y tarde. A través de los turnos otorgados por la página web, para brindar el servicio a la comunidad.

Sobre las comodidades Maldonado dijo “somos uno de los centros de emisión de licencia más rápidos que hay en la Provincia, brindamos la facilidad de hacer los cursos, de ir al médico, de ir al psicólogo, de acuerdo a la categoría que esté solicitando.”

“Hemos agilizado mucho este proceso, un trámite que muchas veces en otros lugares demora una semana, acá demanda de 2 a 3 días. Por ejemplo, la Licencia Profesional que muchas veces tiene que ver con las personas que trabajan, que están en actividad, que deben solicitar permiso para su trabajo para poder realizar el trámite.”