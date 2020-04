CARTA DE UN POLICÍA

Camino por las calles de mi querido Jujuy cada día. Hablo con la gente para concientizarlos de que deben permanecer en sus hogares para no ser víctimas de la pandemia que está azotando al mundo, pero sin embargo hay un porcentaje de ciudadanos que al parecer aún no saben de las consecuencias a las que se exponen.

Yo he decidido ser policía, yo amo mi profesión y un día jure defender a mi patria y mi provincia, y por eso salgo a la calle todos los días a decirte QUEDATE EN CASA, no salgas si no es necesario. Aun así, veo mujeres caminando por la calle con sus niños como si nada pasara, jóvenes paseando en motos, familias enteras desplazándose en vehículos como un día normal.

Todo esto me genera tristeza porque siento que no valoran a sus seres más preciados y no respetan el hecho de que deben aislarse en sus casas para cuidarse, y cuidar a los suyos. Lo que yo daría por tener esa posibilidad, de poder estar horas y horas junto a mis hijos y mi esposa, sin exponerme a riesgos, pero no es así, yo he decidido ser policía y velar por la seguridad de mi gente, hacer cumplir las leyes. Por eso, cuando salgo de casa solo me encomiendo en las manos de nuestro Creador y le pido que me proteja, porque quiero regresar a mi casa tranquilo y no exponer a mis seres queridos a ningún riesgo, y eso es lo que deberían hacer ustedes, no exponerlos a ellos porque se sienten aburridos, encerrados o quieren salir a dar un paseo, un paseo que sin darnos cuenta puede ser letal y perjudicar a muchas personas.

Por eso te digo nuevamente, vos que podes QUEDATE EN CASA, juga con tu familia, compartan momentos especiales, aprendan a conocerse y hagan de su familia la prioridad más importante de sus vidas!!!

