CRONOGRAMA DE ENTREGA TARJETA ALIMENTAR

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy a través de la Secretaria de Desarrollo Humano conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, anunció que el próximo lunes desde las 8 hasta las 17 en horario corrido se procederá a la entrega de la Tarjeta AlimentAr. La misma será en las instalaciones de Club Atlético San Pedro.

Según lo explicado por Gisel Bravo, la forma de entrega será “de a cuerdo a la terminación de DNI, desde las 8 hasta las 17 es un trabajo en conjunto entre el Gobierno Nacional, Gobierno provincial a través del Ministerio de Desarrollo Humano y el Gobierno Municipal, vamos a organizar todo el predio para que la entrega sea lo más rápido posible y respetando todas las normas de bioseguridad”.

La Secretaria de Desarrollo Humano explicó: “El 8 de junio deben retirar la tarjeta las personas que tienen terminación de DNI en 0, 2 y 4, no hay necesidad de ir dos horas antes, pueden ir sobre la hora tienen desde las 8 hasta las 17, por ende no hay necesidad de ir con mucho tiempo porque la idea es que no haya amontonamiento de gente”.

Luego resaltó que “el 9 de junio, le corresponde a la terminación 1, 3 y 5, el 10 de junio a la terminación 6 y 8 y el 11 de junio a la terminación 7 y 9, esto es para los beneficiarios que ya están cobrando el programa alimentar a través de la cuenta de la Asignación Universal por Hijo, a los que ya tienen la asignación son todas aquellas madres que recibieron el programa hasta diciembre, es decir si me inscribí posterior a diciembre, deben esperar hasta la próxima entrega, pero de igual manera vamos a tener gente con los padrones afuera para que evitemos que las personas que no salen en los padrones y que en esta oportunidad no va a poder retirar la tarjeta, pero la mayoría ya saben porque los que están cobrando son los que van a recibir”.

La doctora Bravo destacó que “es un trámite personal, deben ir el día que les toca porque después la tarjeta regresará a San Salvador, al Ministerio de Desarrollo Humano, la entrega estará a cargo de personal que trabaja en banco Nación “, y agregó “deben presentar el DNI, tengo entendido que solamente se hará la entrega para la gente de San Pedro”, subrayó.

Por último remarcó que se trata de un “trabajo que organizamos en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano con la ministra Natalia Sarapura”, finalizó Gisel Bravo.

