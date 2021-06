EL INTENDENTE JULIO BRAVO PARTICIPÓ DEL INICIO DE LA ZAFRA DEL INGENIO LA ESPERANZA

Compartir Pin 0 Compartir

El Intendente de San Pedro de Jujuy, Julio César Bravo, participó de la misa de inicio de zafra 2021 del Ingenio La Esperanza. “Es un día importante para el Departamento San Pedro en general”, manifestó.

Previo a la inauguración formal de la Zafra 2021, se brindó una misa y estuvo presente el Gobernador de la provincia, Gerardo Morales, Luis Budeguer, Gerente de la empresa, integrantes del directorio del Grupo Budeguer, como así también invitados especiales.

El Jefe Comunal sostuvo que “este inicio de una nueva zafra en ingenio La Esperanza es histórico, con las máquinas funcionando a pleno después de una gran inversión que hicieron los propietarios de la empresa, contento porque están tomando gente para esta época de zafra, calculan que van a tener un total de mil empelados trabajando en esta época así que son muy buenas noticias”, expresó.







Bravo contó que “días atrás me reuní con la Administradora del Ingenio, me puso al tanto de todas las inversiones que se vinieron haciendo y lo que es más importante aún todo lo que tienen proyectado para el próxima año done la zafra estará comenzando junto con lo del Ingenio Ledesma y Río Grande, es decir en mayo y el plan de desarrollo que tienen para todas nuestras zona”, subrayó.

El movimiento de la empresa azucarera “significa más dinero que se mueve aquí, más trabajo para toda la gente que vivimos en el Departamento San Pedro, así que feliz de esta decisión del Gobernador Gerardo Morales de haber privatizado el ingenio, de que el ingenio haya caído en buenas manos y que esté contando con el apoyo de toda nuestra comunidad”, finalizó Julio Bravo.