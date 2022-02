Compartir Pin 0 Compartir

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy a través de la gestión del Doctor Julio César Bravo puso en marcha el proyecto Detem Vectores con el objetivo de seguir mejorando en la lucha contra el dengue.

De este modo, Gabriel Mosa contó que “es un proyecto Detem Vectores que se presentó desde la Subsecretaría de Medio Ambiente en el 2016 y salió beneficiado para la construcción de un laboratorio de entomología”.

Nosotros a través del laboratorio monitoreamos las poblaciones de mosquito en la ciudad para determinar si tiene el virus del dengue en su interior y para conocer la distribución espacial y los tamaños poblacionales dentro de la ciudad, esto nos permite diagramnar una mejor campaña para la lucha contra el dengue.

“Largamos el periodo 2022 de muestreo, eso nos permitirá diagramar la campaña de lucha contra el dengue de esta temporada”, prosiguió explicando el Director de Medio Ambiente de la comuna.

Mosa contó que “hace unos años venimos haciendo pruebas de trampeos del mosquito, esta será la primera vez que haremos captura del mosquito para realizar la prueba molecular junto con la Unju y personal del Conicet que nos permitirá determinar la presencia o no del virus del dengue dentro del organismo del mosquito”.

Así, permitirá capturar mosquitos antes que generen contagios a la población, por el momento no San Pedro de Jujuy no tiene casos confirmados, solamente son casos sospechosos y en estos momentos están en estudios, no obstante se procede a un bloqueo de toda la zona hasta tanto se sepan los resultados.

Gabriel Mosa remarcó que “somos el único municipio de la provincia que está trabajando en lo que es investigación de la distribución espacial de los mosquitos, venimos trabajando en determinar la presencia del virus dentro del mosquito antes que se realice el contagio de la ciudad”.

El próximo paso será la presentación de dos proyectos, uno es VCI que se aprobó el año pasado y el proyecto Innovar que busca justamente innovar en los trabajos “recibimos el 50 por ciento del financiamiento del proyecto que nos permite comprar para el municipio tres estaciones meteorológicas que será instalada en distintos puntos de la ciudad y nos permitirá tener precisión sobre el clima”, subrayó.

Se diagramarán mapas de riesgo en la ciudad porque el mosquito se mueve según el clima, por lo tanto San Pedro de Jujuy contará con los datos del tiempo precisos.