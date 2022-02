ESTE DOMINGO PARA DISFRUTAR ATR EN “JAQUE NOCTURNO”

Compartir Pin 0 Compartir

La gestión municipal del Intendente Julio Bravo te invita a disfrutar la movida del verano en el Camping y Balneario Municipal “Jaque Nocturno”. Este domingo recibirá a las familias para bailar y disfrutar de las instalaciones, con una Gran Baile y espectáculo, de la mano del Grupo “ATR Impacto”.

A través del Departamento de Turismo, te invita a disfrutar por segundo año consecutivo el Camping y Balneario Municipal Jaque en el horario de la noche.

Y este domingo 13 de febrero se la juega toda. Invita a toda la familia y todos aquellos que se encuentren visitando la ciudad a disfrutar del predio y del Grupo ATR Impacto en vivo. El espectáculo será a las 18 horas. La entrada tendrá un valor de $200, para mayores y $100 para menores. Se las podrá adquirir en puerta.







GRUPO ATR IMPACTO

En esta oportunidad se suma a la propuesta de Jaque Nocturno: el grupo ATR IMPACTO que viene haciendo diferencia en la música desde hace 4 años, con una variedad y calidad de músicos destacados con un total de 10 integrantes.

En su repertorio se puede encontrar los temas más populares de reggaetón, música moderna, cuartetos nuevos y viejos, música local y carnavalitos en particular. Una compilación musical pensada para chicos y grandes. Fusionando instrumentos de vientos, bien jujeño. Una banda que no te deja quedar quieto. No te lo podes perder.

JAQUE NOCTURNO

Jaque está ubicado en la intersección de ruta nacional 34 y ruta provincial. En las horas de la noche ofrece

Disfrutar al aire libre de quinchos cerca de una cantina.

Excelente iluminación.

Cuenta con un hermoso salón y todos los mesones y bancas en madera.

Nuevos baños en el sector de cantina, los baños principales del predio con puertas para dar seguridad principalmente por la noche.

Parrillas nuevas.

Después de un arduo trabajo realizado por diferentes áreas del municipio para dejar en condiciones el predio, fue inaugurado y dejado en condiciones para que las familias puedan disfrutarlo.

Horarios: Miércoles a sábados de 21:00 a 4:00 hs

Quinchos $1500 /capacidad máxima 20 personas (no abonan la entrada)

Los interesados pueden ingresar a la página web de Municipalidad San Pedro para comprar y reservar su entrada con anticipación, debido a la gran demanda.