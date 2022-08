EXITOSO DESARROLLO DEL SEGUNDO MÓDULO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE ÁRBITROS

Compartir Pin 0 Compartir

En las instalaciones de Club Atlético San Pedro se realizó el segundo módulo del Centro de Capacitación de Árbitros Provinciales organizado por la Federación Jujeña de Fútbol con el acompañamiento de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy y dictado por la Comisión Arbitral del Consejo Federal.

Con la disertación de Sergio Pezzotta y la Comisión Arbitral del Consejo Federal de Fútbol, se desarrollaron las jornadas programadas con la presencia del Intendente sampedreño, y actual titular de la Federación Jujeña, Doctor Julio Bravo.

“Es un nuevo curso de capacitación como iniciativa de la Federación Jujeña de Fútbol destinado a todos los árbitros de las seis ligas que tenemos en la provincia y avalado por la AFA a través del Consejo Federal de AFA”, apuntó el Jefe Comunal.

Bravo remarcó que “es el segundo módulo que se dictó con la presencia de árbitros de diferentes localidades de la provincia para seguir avanzando en esto de la capacitación y no solo mejore el nivel de arbitraje en toda la provincia sino para que vamos preparando árbitros jóvenes que puedan dar el salto y no solo para que puedan dirigir en torneos de AFA como un Regional, Federal A o un Nacional B, sino porque no soñar de tener un árbitro jujeño en primera división”, subrayó.





Para el titular de la entidad madre de la Federación Jujeña “estamos en el buen camino porque el estudio, la capacitación, la preparación física es fundamental para lograr mejorar la calidad arbitral”, opinó añadiendo “vinieron exárbitros de larga trayectoria, que tuvieron toda una historia dentro de lo que son los árbitros nacionales”.

Por otro lado, el Doctor Julio Bravo anunció que “ya se está trabajando para el tercer módulo que se dictará en los próximos meses, será exclusivamente práctica, es decir dentro del campo de juego los colegiados deberán aplicar todo lo que aprendieron en estos módulos”, remarcó el Intendente de San Pedro de Jujuy.

A su tiempo Sergio Pezzotta destacó que “nosotros hace más o menos cuatro años presentamos un proyecto porque veíamos que en el interior del país faltaba capacitación para los árbitros, ese proyecto redundo en el armado de un equipo de trabajo, nos incorporamos al equipo que comanda Gustavo Bassi a través del Consejo Federal, hicimos todo un miembro de la Comisión Arbitral y la idea es salir a capacitar a través de las mismas herramientas que tienen los árbitros profesionales”.

El exjuez internacional manifestó que “tenemos un proyecto de cuatro módulos, ahora se cumplió con el segundo, cada módulo tiene un tema particular, el anterior fue el tema mano, las interpretaciones, ahora fue el tema disputas y fuera de juego, cerramos el año con una evolución para ver el nivel de los árbitros de aquí y sobre todo teniendo en cuenta que se viene el Regional Amateurs y ver el desempeño de ellos”, puntualizó.

Por último Pezzotta resaltó el trabajo de la Federación Jujeña de Fútbol, el apoyo de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy en apoyar estas capacitaciones y la cantidad de colegiados que se dieron cita.