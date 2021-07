GRAN CIERRE DE LA LIGA MUNICIPAL DE FÚTBOL INFANTIL FEMENINO

Compartir Pin 0 Compartir

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy a través de la Dirección de Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, bajó el telón de la primera Liga Municipal de Fútbol Infantil Femenino. Las finales y entrega de premios se realizaron en el predio del Portal de las Yungas.

Con una importante cantidad de participantes, se vivió una jornada estupenda con la presencia del Intendente, Julio César Bravo, la Secretaria de Desarrollo Humano, Gisel Bravo, el Director de Deportes, José Cabrera, los equipos finalistas.

Luego, el Jefe Comuna, resaltó que “si alguien hace un año me hubiera dicho que íbamos a tener 26 equipos de fútbol femenino en nuestra ciudad desde niñas de 5 años hasta adolescentes, hubiese manifestado que era un sueño irrealizable, que podríamos haber sido eso en diez años más, pero lo logramos en un año”.

Julio Bravo, remarcó que la comuna sampedreña “es el único municipio, la única ciudad donde hay fútbol infantil femenino, lo cual nos llena de orgullo”.







El Intendente agradeció “a la gente de El Piquete, La Mendieta, La Esperanza, a los profesores, a los municipios vecinos que mandan sus chicas a intervenir en los campeonatos que organizamos y nos obliga a seguir invirtiendo en deporte que es sinónimo de invertir en la vida”.

Con el marco y la algarabía que se vivieron las finales del certamen, el Doctor Bravo comenzó a imaginar nuevas actividades deportivas “ya estoy imaginando muchas cosas nuevas, hay que apostar a más canchas, la iluminación de las canchas, mejorar los campos de juego, seguir invirtiendo en material deportivo, más pelota, más conitos, más camisetas, hay que ayudar a las chicas”.

Por otro lado sostuvo: “Imagino Atlético San Pedro, tiene fútbol femenino de mayores, pero no tiene infantiles, así que inmediatamente vamos a dar las instrucciones allí para que todas las niñas de los barrios Patricios, aledaños, estén integrados, tengan u lugar donde divertirse, donde practicar deportes como lo demostró Club Independiente, que si bien tiene muchas dificultades tiene cientos de niños, niñas, así que hay que apoyarlos para que sigan mejorando su infraestructura”.

Para Bravo “hay tantas cosas por hacer, nos faltan recursos, pero vamos a usar la imaginación, la colaboración de toda la ciudadanía para que hagamos eventos que permitirá recaudar fondos para apoyar al deporte”.

Pero desde la Municipalidad de San Pedro, no solo es fútbol, ya que “con el hockey vamos a trabajar para que este año se ponga el sueño de tener nuestra cancha propia en La Mielera de césped sintético, hay 800 niños, niñas que practican el hockey, nadie puede creer, es un fenómeno único en todo el norte argentino, no conozco el sur, pero si en las provincias del norte, en ninguna ciudad hay tamaña cantidad de participantes de hockey”, anunció. Sin dudas que “logramos lo que nadie ha logrado, hockey social, hockey en los barrios, es un fenómeno del cual me siento orgullosos, mis felicitaciones al equipo de deportes y mi agradecimiento a los profesores, a las mamás, papás, a los tios, porque viene toda la familia y vamos a seguir trabajando juntos para lograr mayores éxitos”, finalizó Julio Bravo.

Posiciones Finales:

Categoría Sub 16

1. Club Atlético La Esperanza

2. Deportivo Ejército del Norte

3. Las Diablitas

4. Las Halcones

Categoría Juveniles

1. Las Yogurcitas (El Piquete)

2. Club Atlético La Esperanza

3. Las Azúcareritas (La Mendieta)

Categoría Mini

1. Las Diablitas

2. Deportivo Ejército del Norte

3. Club Atlético La Esperanza

4. Las Tigresas

5. Las Lobitas de San Miguel

Categoría Pulguitas

1. Las Cachorras

2. Las Azúcareritas (La Mendieta)

3. Las Diablitas

4. Club Atlético La Esperanza

5. Lavalle Jrs. (La Esperanza)