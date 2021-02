IMPORTANTE RECUPERACIÓN DE LAS CALLES JUAN B. JUSTO Y SAVIO

Compartir Pin 0 Compartir

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, por medio de la Secretaría de Obras, Servicios públicos y Medio Ambiente, finalizó con los trabajos de recuperación de las calles Juan B. Justo y Savio de barrio Güemes.

Se hizo un trabajo minucioso que incluyó limpieza, perfilado y enripiado “ya culminamos con los últimos detalles, pero fue un cambio absoluto, ahora el lugar es transitable, está más limpio, ya no es propenso a que haya animales y otras situaciones que ponían en riesgo a los vecinos del sector de barrio Güemes”, manifestó José González.

El Subsecretario de Obras Públicas detalló: “Se levantó el montículo que estaba generando las molestias, pero se dejó un pequeño peralte para que los vehículos tengan señalizado el recorrido y no armen un acceso no habilitado”, y recordó que “en esta zona había un montículo por la impronta de la pandemia, se dejó marcado para que la gente no pase de largo porque esta calle termina acá y dobla hacia la salida de la Juan B. Justo y Savio.”

González destacó que “también el tiempo colaboró, nosotros estamos aprovechando el parate que nos da el tiempo porque no tuvimos lluvias y logramos meter la maquinaria pesada”.

Desde el área de Obras Públicas ya se piensa en otros trabajos que están comenzando “estaremos yendo desde este sector hasta San Roque en el transcurso de esta semana, el miércoles estaríamos arrancando, también se están realizando otras obras, estaremos retomando con el barrio Tupac Amaru, el bacheo integral, en la Calle Sargento Moya, Snopeck, Sarmiento por el sector El Triángulo, seguimos con el plan de recuperación y puesta en valor de ese sector, tenemos un buen ritmo de trabajo”, subrayó José González.