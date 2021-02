IMPORTANTE TRABAJO CON LOS USUARIOS DEL DIAT

Compartir Pin 0 Compartir

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy a través del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial realiza un importante trabajo entre los usuarios y los integrantes de los diferentes núcleos de las Colonias de Vacaciones.

El objetivo de que compartan los usuarios del DIAT y los colonos a modo de una reinserción “visitamos la Colonia de Adultos Mayores con parte de los chicos que asisten al dispositivo como si también con parte del equipo”, explicó Paula Sánchez.

La Directora de Adicciones de la comuna sampedreña destacó que “la planificación de todo enero y febrero fue visitar las colonias de vacaciones con el fin de que los jóvenes tengan la reinserción y participación y sean ellos los protagonistas de las actividades porque fueron ellos los que la planificaron y elaboraron”, y agregó “así ellos se sienten importantes, útiles y saber destacar las habilidades y potencialidades de cada uno”.

“Somos un dispositivo, un centro de día en el cual trabajamos con personas que están atravesando algún tipo de consumo problemático, o comúnmente llamadas adicciones, tenemos un equipo interdisciplinario el cual está conformado por psicólogos, trabajadores sociales, operadores, acompañante terapéuticos, abogados, enfermeros, y lo más importante para nosotros que son los que dictan los talleres que dictan en el dispositivo, son talleres que tienen una mirada terapéutica, una mirada desde la reinserción y para que tengan una salida laboral apuntando a un proyecto de vida”, prosiguió detallando la licenciada Sánchez.

Sucede que “son personas muchas veces están estigmatizadas y nosotros junto al equipo profesional tanto técnico como no técnico tratamos de mostrar otra faceta y llegar a las personas que no se acercan o no nos conocen brindándole asistencia, asesoramiento e información porque hay gente que no saben que existimos que tenemos un centro de día gratuito”, manifestó la titular de la Dirección de Adicciones.

El trabajo es mancomunado con diferentes áreas y reparticiones “hacemos un trabajo de red entre puestos de salud, hospital, el área de salud mental y la Secretaria de Desarrollo Humano, este año apostamos a salir a buscar a los jóvenes y las personas en general que atraviesa un problema de adicción”, puntualizó.

Por último, Paula Sánchez remarcó que “es algo que nos deben abordar a todos, a la comunidad en general para poder reforzar este trabajo porque muchas veces las personas no llegan al dispositivo”, culminó.