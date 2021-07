IMPORTANTES TRABAJOS DE SEGURIDAD VIAL

Compartir Pin 0 Compartir

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy desde la Dirección de Planificación y Seguridad Vial, se encuentra realizando controles preventivos en calle Prolongación Paterson y diferentes zonas de la ciudad.

Augusto Zambrano expresó que “en la prolongación Paterson cumplimos con la señalización, hemos instalado todo lo que es cartelería. Los inspectores se encuentran trabajando en el lugar sobre la mano que no está asfaltada, ya que recibimos muchas denuncias que los autos o motos para no transitar por el sector que no está con pavimento, se meten en contramano”.

El Director de Planificación y Seguridad Vial remarcó que “debemos recordarle al vecino que se realizó la pavimentación en la Prolongación Paterson, acceso a La Nueva Ciudad. Con esta obra se busca ordenar el tránsito, debido a la circulación que tiene este sector”.

El titular del área detallo el trabajo realizado “hacemos lo posible para el resguardo del vecino y de los vehículos para que circulen con total tranquilidad, que se respeten las normas viales”.

Así mismo, comentó que en los próximos días estarán visitando barrio Snopek, que hace poco fue pavimentado.

Cabe destacar, el trabajo en conjunto que desarrolla el área de Seguridad Vial con Obras Públicas de manera conjunta “acompañamos con señalización, y tomando las medidas de precaución para que no ocurra ningún accidente, mientras se ejecute la obra”, agregó el funcionario de la comuna.

Los vecinos de San Pedro solicitan controles de alcoholemia en lugares claves de la ciudad a lo cual el titular de la Dirección de Seguridad vial expresó: “El fin de semana lamentablemente tuvimos muchos positivos en la zona del centro que es el lugar más transcurrido de la ciudad, es lamentable. Queremos que los vecinos sepan que también vamos a estar en todos los barrios, estamos implementando la metodología de Controles Móviles, salimos en la noche y tratamos de abarcar la mayor zona de nuestra ciudad, en zonas que vemos necesarias para el operativo”, puntualizó Zambrano.

Por último “pedimos a los sampedreños ser prudentes a la hora de manejar, en caso de beber elegir un conductor designado, cuiden su vida y la del otro, disfruten las vacaciones de manera tranquila”, finalizó Augusto Zambrano.