JULIO BRAVO: “BUSCAMOS UN EQUILIBRIO ENTRE LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA”

El Intendente de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo, salió a realizar un recorrido por diferentes puntos de la ciudad y observó la falta de concientización por parte de los sampedreños al no respetar el distanciamiento social preventivo, otros con sus respectivos hijos en la calle. “No estamos en una fase normal, no expongan a sus hijos y cuidemos a nuestros adultos mayores”, precisó.

El Jefe Comunal hizo un pedido “a todo el periodismo de nuestra ciudad que insista para ver si logramos hacer que los sampedreños entiendan cual es la gravedad de la situación que estamos atravesando, los beneficios que tenemos con las medidas que vamos a anunciar, pero siempre y cuando nos comportemos como las normas mandan”.

Bravo remarcó: “Lo que sucedió en el centro de la ciudad es realmente lamentable, y llamar a la reflexión si el comportamiento de la gente sigue como esta mañana vamos a volver atrás con las medidas que vamos a anunciar, le voy a pedir al Gobernador que regresemos a la zona roja”.

Muchas familias por las calles “como se ocurre salir a la gente con los chicos a la calle, dejen a los chicos en la casa, ayuden a los adultos mayores a realizar las compras, no estamos en la normalidad, estamos cercados por el coronavirus, está aquí en San Pedro, en cualquier lado, en cualquier calle, entonces respetemos”, enfatizó al tiempo que subrayó: “Nosotros tratamos de conseguir un equilibrio entre la preservación de la salud y la reactivación económica, porque entendemos la necesidad que tiene el pequeño y mediano comerciante de poder abrir sus puertas y vender su mercancía”.

Sucede que para Julio Bravo “queda claro que si no pueden trabajar se van a fundir y tener que cerrar sus negocios, pero queda claro que nos tenemos que cuidar, entonces si estamos haciendo las cosas y logramos para que los sampedreños tengamos la posibilidad de reactivar, de que el pequeño comerciante, el exvendedor ambulante, pueda trabajar, pero cumplamos por favor con las disposición, no salgamos a la calle en masa”.

En este sentido, el Intendente sampedreño se refirió a algunas opiniones de cerrar todo de una sola vez “hay que tomar conciencia, no es la solución lo que se propone de algún sector que cerremos todo, la gente de que va a vivir, el comerciante, el que vende pancho de que va a vivir?, pero nos tenemos que cuidar entre todos”.

Bravo dejó en claro que “vamos a tener casos positivos de coronavirus en todo el departamento, no es que en San Pedro no vamos a tener coronavirus, será hoy, o será mañana, pero lo que tenemos que lograr es que no nos pase como en la cerealera de Pampa Blanca, 20 casos positivos de los cuales 17 viven en esa localidad”.

Para el Jefe Comunal de San Pedro “no se tomaron las prevenciones del caso por parte del personal que trabaja en esa empresa, por eso es masivo el contagio, aquí lo que nos tiene que pasar es tener uno, dos, casos aislados, trabajamos con el árbol de contacto y paramos la pelota con el tema del coronaviorus, mientras tanto podemos trabajar, el vendedor puede vender, puede llevar la plata a su casa para alimentar a su familia”.

Por último pidió a los comerciantes no ir a comprar sus productos a lugares denominados zonas rojas “les pido a los comerciantes no vayan a Perico, a Ledesma, a Salvador Mazza, Aguas Blancas, a realizar compras, hay gente que trabaja en Ledesma y todos los días quiere ir y volver, nos peleamos en los controles, si tiene que trabajar en Libertador alquílese una pieza y quédese a vivir en Libertador, y si no se queda aquí y nadie lo va a echar del trabajo porque para eso están las normas legales, que no puede ir a trabajar no pierde su condición labora y esta obligado a pagarle el sueldo”, finalizó.