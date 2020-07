SAN PEDRO HABILITÓ ALGUNAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy a través de la Subsecretaria de Deportes y Dirección de Deportes dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano, comenzó a regular las actividades deportivas que fueron habilitadas.

Por eso, José Luis Cabrera, Director de Deportes, resaltó que “entramos en la zona amarilla, lo que se pudo hablar con el Secretario de Deportes, Hugo Flores, San Pedro volvió a fase uno en lo deportivo, que es caminar, correr, jugar tenis, padel, ambos individual, golf, y andar en bici, son las únicas actividades que se pueden realizar donde nosotros desde la Dirección de Deportes se pueda estar fiscalizando para que la gente no se aglomere y se pueda mantener el distanciamiento social”.

Cabrera remarcó que “no está habilitado los gimnasios, no se puede hacer acondicionamiento físico, o sea no se puede entrenar, no se puede juntar gente para entrenar, está permitido dos personas con un distanciamiento, pueden salir a trotar desde los 12 años siempre y cuando estén acompañado por un mayor”, y agregó “tampoco se puede hacer fitness, aerobics, zumba, ni en lugares abiertos y mucho menos cerrados, porque habíamos dejado los polideportivos y las plazas, así que por ahora no están habilitados”.

Por otro lado, el Director de Deportes manifestó que “como veníamos trabajando desde que comenzó la pandemia, se iban habilitando los deportes, dependerá siempre de la terminación del DNI, esta semana salen los pares los lunes, miércoles y viernes, los martes, jueves y sábados impares, esta hasta las 19”.

Los que salgan a andar en bicicleta “no se pueden pasar a otra jurisdicción, no pueden ir a pedalear a La Mendieta o La Esperanza, no se pueden salir a otras localidades, nos dieron un poco de aire, pero tenemos que respetar todas las normas”, y agregó “a la gente que no se confunda, no se puede jugar al fútbol”.

Para los adultos mayores, junto a los canales de cable de la ciudad, se vienen desarrollando distintas actividades, lo mismo para los niños “estamos saliendo en vivo por Cable Audio Visión, RTV, los lunes, miércoles y viernes, por el facebook de San Pedro Deportes por la tarde, a las 15 los martes y jueves para los niños, esas actividades van a seguir”.

Por último, José Cabrera comentó que San Pedro puede pasar a otra fase como también puede retroceder “tuvimos una reunión con el Secretario de Deportes y nos aclaró que es una primera fase, dependerá mucho de cómo vayan las cosas para habilitar otras actividades, pero así también podemos retroceder, es decir si tenemos muchos casos volvemos a fase roja”, finalizó.