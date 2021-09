SE PUSO EN MARCHA LA LIGA MUNICIPAL DE FÚTBOL INFANTIL FEMENINO

Compartir Pin 0 Compartir

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy a través de la Dirección de Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, puso en marcha el torneo Clausura de la Liga Municipal de Fútbol Femenino Infantil en La Mielera.

Durante el punga pie inicial, Gisel Bravo destacó “la buena convocatoria, niñas, niños, jóvenes con el acompañamiento de la familia, la verdad que es espectacular ver como cada fin de semana el predio está colmado de sampedreños”.

La Secretaria de Desarrollo Humano remarcó que “tenemos esta liga que está iniciando con 32 equipos, tuvo un gran crecimiento, estamos dándole a las pequeñas la posibilidad que desde pequeñas comiencen a jugar al fútbol y eso es importante, lo mismo para los varones que sigue creciendo son grandes logros en nuestra ciudad”, puntualizó.







El certamen no cuenta solamente con jugadores sampedreños “sino que es una liga que contiene a equipos de diferentes lugares que se suman, se está convirtiendo en una de las ligas más grande de la provincia”.

El acompañamiento a las escuelas municipales, no solamente de fútbol infantil femenino sino en general a todas es constante “se trata de apoyar a los equipos no solo con la creación de las escuelas a través de los profes de la Municipalidad sino también apoyando con la entrega de material deportivo, a todos los que practican deporte sean o no de la Municipalidad, el Intendente hizo un recorrido por los diferentes lugares, se trata de apoyar e incentivar con el aporte y que los equipos que compiten puedan seguir creciendo”, culminó Gisel Bravo.