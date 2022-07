SE REALIZARÁN CONTROLES PREVENTIVOS

Compartir Pin 0 Compartir

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy a cargo del Doctor Julio Bravo anunció que comenzaron a desarrollarse controles de tránsito a las motocicletas que circulan por la ciudad y no cuentan con la misma en condiciones.

Los controles a cargo de la Dirección de Tránsito tienen como objetivo comenzar a informar a los ciudadanos que utilizan la motocicleta como medio de transporte, que debe tenerla en condiciones para poder circular.

Los operativos se realizarán en distintos horarios, pero fundamentalmente por la noche, ya que entre los controles se podrá observar y apercibir a aquellos conductores que lo hagan sin las luces correspondientes.

“Notamos que muchas motos circulan sin luces, pero no es porque no la prenden, sino que no la tienen, entonces la idea es armar una planificación para que el día de mañana podamos tener un mejor ordenamiento vial de la circulación de moto vehículos”, explicó Augusto Zambrano.

El Director de Tránsito de la comuna sampedreña destacó que se informa a los vecinos que pongan en condiciones las motos “es una realidad que circulan por diferentes puntos de la ciudad y no tiene las más mínimas condiciones para circular”.

En esta primera etapa, los inspectores de tránsito van a explicarle a los conductores sobre las futuras multas o actas que se van a labrar en caso de no poner en condiciones la motocicleta, por ende serán operativos informativos.

Además se trata de seguir realizando concientización porque “en los últimos días tuvimos deceso de personas que tuvieron incidentes de tránsito y seguro con el uso del casco no llegaba a ese desenlace”, puntualizó Zambrano.

Sin dudas que “es una espina que tiene tránsito porque cuesta que entiendan que es por la seguridad de uno, por ejemplo no usan el caso, circulan sin luces y después tenemos que lamentar accidentes fatales, entonces reiteramos que es por su propio bien el tener todo en regla”, culminó.