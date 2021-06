SE REALIZÓ EL DESCACHARRADO EN BARRIO NÉSTOR KIRCHNER, SOLEDAD Y PATRICIOS

Compartir Pin 0 Compartir

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy a través de la Dirección de Defensa Civil, procedió al descacharrado de los elementos en desuso de los vecinos de los barrios Néstor Kirchner, Soledad y Patricios respectivamente.

La jornada fue con total éxito porque los vecinos colaboran a pleno “realizamos el descacharrado en barrio Néstor Kirchner, Soledad y Patricios, los vecinos sacaron las cosas en desuso”, expresó Sergio Ramírez.

El Director de Defensa Civil recordó a los vecinos que “solamente llevamos elementos que pueden llegar a acumular agua como ser latas, plásticos, botellas de vidrio, neumáticos en desuso, heladeras viejas, cocinas, no así lo que es cartón, pasto, ramal. eso no entra en materia de descacharrado por lo tanto no llevamos”.

Ramírez destacó que son acciones “preventivas contra el dengue”, por lo que no hay descanso y paralelamente otro equipo de Defensa Civil junto al personal de APS “comenzamos con las visitas en los domicilios de los barrios 4 de Diciembre y Eva Perón”.

Justamente el trabajo es doble “se hace un doble frente, por un lado lo que es la prevención contra el Covid, controlando a los vecinos temperatura, verificando que no haya personas con síntomas, que estén aislado, inmediatamente informamos al agente de salud, al manzanero responsable del barrio para que le hagan la asistencia correspondiente, después una vez verificado que en el domicilio se encuentran todos bien pasmos a hacer el control focal le indicamos que día pasa el camión para que preparen y hagan la limpieza con tiempo separando los elementos en desuso para que el martes que viene desde las 13.30 pase el camión”, finalizó Sergio Ramírez.