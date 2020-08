UN TRABAJO CONSTANTE DESDE LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Durante la rueda de prensa del COE regional, Gisel Bravo, Secretaria de Desarrollo Humano, hizo un recuento de las importantes asistencias que se vienen realizando desde el municipio. Por su parte Marcelo Villa, Director del Hospital Paterson, se refirió a los trabajos que vienen desarrollando.

“Venimos haciendo un trabajo en territorio, comenzamos con el Plan de Acción Integral del Adulto Mayor en la ciudad, primero con el relevamiento en diferentes barrios, relevamos 3371 adultos mayores en la ciudad, de este relevamiento surgieron los trabajos que hicieron los equipos de Desarrollo Humano como los trabajos que hicieron los 50 voluntarios inscriptos y vienen cumpliendo una excelente tarea tanto virtual, llamando por teléfono, como presencia y asistencia física, desde llevarle medicamentos, sacarle turno, compra de mercaderías”, detalló la doctora Bravo.

La titular de la Secretaria de Desarrollo Humano de la comuna sampedreña remarcó que “si hubiéramos pasado por algún barrio y no encontramos un adulto mayor habilitamos un número de teléfono 388464429 e donde recibimos llamadas o mensaje de WhatsApp para que asistamos a algún adulto mayor que no tiene familiares o no tiene quien lo acompañe”.

Por otro lado, comentó que “sobre el programa Integral hicimos 380 visitas hogares, 67 contenciones telefónicas, 30 gestión de medicamentos, turnos médicos, turno para el banco”, y agregó “además estuvimos entregado la mercadería del programa Plasonup donde además de la entrega normal llevamos la mercadería a los adultos mayores y personas con discapacidad”.

La Secretaria de Desarrollo Humano viene trabajando en los árboles de contacto de las personas con Covid positivo “tenemos un equipo de trabajadoras sociales que junto a los funcionarios están haciendo una importante tarea de todas las personas que están en aislamiento por ser contacto directo o secundario de Covid positivo, es una contención diaria que se hace, todos los días llaman para preguntar como están, si necesitan algo, y de ahí vemos las necesidades que tenían”, culminó.

Por su parte Marcelo Villa comentó: “Con respecto al hospital tenemos actualmente 2020 pacientes con Covid positivo en San Pedro de Jujuy, los diagnósticos se dieron a través del testeo que se vienen desarrollando desde el hospital y testeo desde la parte privada”.

“Tenemos 34 pacientes dados de alta que la mayoría fueron desde el hospital de campaña y otros de la sala de sospechoso, tenemos cinco fallecidos”, prosiguió detallando el titular del Hospital Paterson añadiendo “tenemos 72 internaciones domiciliarias, esto significa que son pacientes con Covid leves o asintomáticos y reúnen las condiciones para quedarse en casa, es un examen que hace el personal de APS, cuando reúnen estas condiciones los dejamos internados con asistencia de la línea 103 y un medico que se le asigna desde San Salvador”.

Sobre el Hospital de Campaña dijo: “Tenemos 16 pacientes, todos en buen estado, son pacientes asintomáticos leves que no pueden estar en la casa, allí es importante remarcar que no asistimos a pacientes que son complicados o necesitan respirador u oxigeno, sino a los que tienen síntomas leves y no pueden estar en su domicilio”, finalizó.