ÚLTIMOS DÍAS DE INSCRIPCIONES PARA COPA JUJUY

La gestión municipal del Doctor Julio Bravo anunció que continúan las inscripciones para participar en diferentes disciplinas deportivas de la Copa Jujuy. Las mismas cierran el próximo sábado.

Por eso, desde la Subsecretaría de Deportes, anunciaron que son los últimos días para los interesados en competir en hockey femenino sub 16, rugby masculino sub 16, básquet en ambos sexos categoría sub 23 y para los adultos mayores en new com, y vóley.

Los interesados deberán acercarse a las oficinas de la Dirección de Deportes ubicadas en calle Gobernador Tello de 8 a 13 y de 15 a 20 horas, allí se les brindarán todos los detalles y la documentación que deben presentar.

Una vez cerrado el periodo de inscripciones, no podrán sumarse a la Copa Jujuy, ya que toda la documentación será enviada a la Secretaría de Deportes de la provincia que son los encargados de llevar adelante toda la competencia del certamen provincial.