Diputada Alvarado: “es una vergüenza que hagan polítiquería con el frío de los jujeños”

La diputada provincial Cynthia Alvarado (LyDER) calificó de “inadmisible discriminación a los jujeños” el proyecto impulsado por el Frente de Todos en el Congreso nacional para subsidiar el consumo residencial de gas en la Patagonia, Mendoza, San Juan, Salta, San Luis y Buenos Aires, excluyendo a Jujuy.

La legisladora explicó que el kirchernismo y sus asociados anticiparon la inminente sanción del proyecto que prevé modificar la ley de Presupuesto para conceder rebajas del 50 por ciento en las tarifas de gas en regiones del país elegidas por registrar bajas temperaturas durante la estación invernal, pero asombrosamente Jujuy no figura entre ellas.

“Aunque gran parte del territorio jujeño presenta esta rigurosidad climática, en particular la Puna y la Quebrada donde las temperaturas descienden a varios grados bajo cero en los inviernos, nuestra Provincia fue excluida de las regiones beneficiadas con las compensaciones tarifarias, lo que a nuestro entender constituye una omisión injustificable”, advirtió Alvarado.

“De aprobarse este proyecto, miles de jujeños que habitan en desoladas localidades, sufrirían un trato discriminatorio que no estamos dispuestos a permitir”, dijo para agregar que “es una vergüenza que hagan polítiquería con el frío de los jujeños”.

“Es muy básico lo que voy a decir pero debemos recordarle a los dirigentes del Frente de Todos que Jujuy también es parte de la República Argentina y sus hijos tienen los mismos derechos que los argentinos de otras provincias. Las nevadas y las heladas duelen tanto aquí como en la Patagonia, por más que la provincia esté gobernada por otro signo político”, resaltó.

Alvarado informó que presentó este martes un proyecto de declaración solicitando al Congreso nacional que cuando se trate el proyecto se incluya, como corresponde, a la Provincia de Jujuy.