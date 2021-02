Inicio de clases y educación presencial

Compartir Pin 0 Compartir

“En el marco de la pandemia tomamos la decisión de comenzar las clases y volver a las escuelas”, señaló Morales y recordó que el miércoles 17 inicia el nivel primario y el lunes 22 el secundario. “Es lo que necesitamos como sociedad, y es lo que necesitan los chicos, niños, niñas y jóvenes, y lo necesitan por una cuestión de salud. A los chicos les tocó la experiencia de convivir con la enfermedad, con la muerte y la crisis, les tocó vivir lo que a nosotros no nos tocó vivir en la infancia, por eso hay que volver a las escuelas”, argumentó el mandatario, y enfatizó: “Esto no va a ser fácil”.

En cuanto al Decreto 1807 emitido por el Ejecutivo Provincial indicó que “tiene una lógica, que era parar los traslados mientras dure la pandemia para evitar la circulación de los docentes y cuidarlos, y a través de ellos cuidar a los chicos y las familias de los docentes. Es para que una docente de Libertador no se vaya a Catua, y se quede en Libertador, y la orden es que no les saquen los adicionales por zona y lo siga cobrando”, explicó, y añadió “que hay una minoría que utiliza este decreto para no ir a las clases. Me alegra mucho que más del 95 por ciento de los docentes si quiera ir”.

Al respecto, indicó que “estos días llegaran las notificaciones a los docentes y a los que no les llegó todavía les demos el tiempo que lleguen a la escuela”.

“Vamos a llegar bien al inicio, le vamos a poner toda la pila, los docentes, los chicos, los jóvenes y las familias para tener este año educación presencial y virtual, día de por medio” y agregó: “sabemos que nada reemplaza a la educación presencial”.

“Estamos tranquilos porque el día 17 arrancamos”, enfatizó el mandatario. Recordó que en horas de la tarde se retoman las conversaciones por la paritaria salarial docente donde “va a haber una propuesta” y exhortó a tener un “buen diálogo y escuchar a los docentes”. A su vez, señaló que “estos días van a ser lo de consolidación de cómo quedan las estructuras en las escuelas”.