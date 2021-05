VACUNARON A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONTRA COVID-19

Compartir Pin 0 Compartir

El Ministerio de Salud de la Provincia, en un trabajo en conjunto con el Hospital Guillermo Paterson y la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, procedió a vacunar contra el Covid-19 a personas con discapacidad .La vacunación se realizó en Tiro y Gimnasia, coordinada por la doctora Evangelina Vechetti.

Las personas habían sido citadas a través del Ministerio de Salud, exceptuando si se habían inscripto en la página, dado que el Ministerio de Salud tiene un registro de todas las personas con discapacidad. En San Pedro de Jujuy hay aproximadamente 1500 personas que tienen certificado de discapacidad. Hoy se han citado 500 personas, la próxima semana habrá dos jornadas nuevas de vacunación.

El registro único de personas con discapacidad del Ministerio de Salud, fue enviado a APS. Al respecto, la directora del Hospital, Evangelina Vechetti, mencionó que “la filtración tiene que ver con las personas que nosotros conocemos, donde viven, donde están. Están sectorizados, y por esto, estamos con los primeros 500, que han sido citados previamente por sus agentes sanitarios”.

La concurrencia para la vacunación fue menor, por las inclemencias del tiempo. Por esto, Vechetti indicó como se procederá, “al igual que en otras ocasiones, si la persona no pudo venir, se hace la limpieza de la lista, para ver quienes no han concurrido y se llama a uno por uno de las personas que no vinieron”. Y también agregó, “algunas que no puedan venir por cuestión de trasladando o porque no pueden movilizarse se le traslada el turno o vamos a su domicilio”.

Vechetti indicó “se está trabajando con la vacuna Sputnik-V y Sinopharm que es la vacuna china, de acuerdo a la patología van diferentes vacunas”.

También pueden concurrir en esta fecha las personas que hayan salido en listado anteriores, pero que no pudieron ir, por diferentes causas. La dra. Evangelina señaló “ya sea porque tenían la vacuna antigripal o porque estaban enfermos, no se haya enterado, se tienen que presentar con el certificado, si son grupos de riesgos o mayores de 60 que habían salido previamente en los listados.





También estuvo presente el Servicio de Ambulancia del Hospital Guillermo Paterson, con el personal de salud y la atención primaria, (camillas, oxigeno, etc.) para socorrer a personas que puedan descompensarse, o que requieran de asistencia médica inmediata, ya sea en el lugar, o con traslado directo a un medico clínico del nosocomio.

La Dra. Vechetti, agradeció a la Municipalidad de San Pedro, y sus diferentes áreas, como por ejemplo la Dirección de Tránsito, por la organización. Y también agradeció a las instalaciones del Club de Tiro y Gimnasia “que nos prestan el Club sin ningún compromiso”. Y destacó que “es un trabajo en conjunto, institucional, tanto de la Municipalidad y del Club”.