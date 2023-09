Canal Tv para ver Inter Miami vs Houston Dynamo en Perú: partido por la final del US Open Cup

El capitán de la selección argentina buscará levantar su segundo trofeo con ‘las garzas’. Conoce cómo seguir este gran duelo.

Este miércoles 27 de septiembre se disputará el Inter Miami vs Houston Dynamo por la final de la US Open Cup. El partido se disputará a las 19:30 horas peruanas en el DRV PNK Stadium de Florida. Este partido causa gran expectativa en todo el mundo, pues Lionel Messi podría levantar su segundo título en el cuadro de Estados Unidos.

El astro argentino, quien hace menos de un mes se proclamó campeón de la Leagues Cup al vencer por penales al Nashville, viene de superar al Cincinnati en una semifinal de película, pues comenzó perdiendo 2-0, consiguió darlo vuelta con dos goles de Leonardo Campana, ambos tras grandes asistencias de la ‘Pulga’, y otro del venezolano Josef Martínez, pero se lo empataron 3-3 en la última jugada, por lo que fueron hasta los penales, instancia en la que se impusieron 5-4.

No obstante, ese no fue su último encuentro, ya que posteriormente disputaron varios partidos de la MLS, el último resulto un empate 1-1 con Orlando City de Pedro Gallese, el cual finalizó 1-1 y no pudieron contar con Lionel Messi, quien sintió molestias en la pierna derecha en la goleada 4-0 sobre Toronto.

¿Lionel Messi jugará la final de la US Open Cup?

Debido a estos problemas físicos, la presencia de ‘Lio’ para este compromiso está en duda. No obstante, su técnico Gerardo ‘Tata’ Martino afirmó que harán hasta el último esfuerzo por tenerlo, situación diferente a la de Jordi Alba, quien también presenta una lesión y será imposible que esté apto para el duelo:

Vamos a esperar hasta mañana (miércoles). Jordi Alba, difícil, pero por Leo vamos a esperar, hasta el último momento, vamos a ver la resolución que tomamos. Indudablemente hay futbolistas y futbolistas. En este caso, lo que haré es sentarme con él, ver cuáles son las sensaciones. Hay tres cuestiones. Primero el jugador, después la final, y después lo que viene. Todo este tipo de interrogantes hacen que se salga de hablar del partido en sí porque se habla de Leo. Hay que achicar ese margen de riesgo”, declaró a la agencia EFE.

El estratega argentino afirmó que, de tratarse de un partido común, no harían este esfuerzo, pero que, al ser una final, es clave contar con su máxima estrella, quien lleva 11 goles y 5 asistencias en los 12 partidos que disputó con el club.

“En un partido de liga no correríamos ningún tipo de riesgo. Son noventa o 120 minutos que te separan de un nuevo título. Tiene lógica que esperemos hasta el final. Si fuera otro partido, no correríamos ningún riesgo”, añadió.

Donde ver Inter Miami vs Houston Dynamo

Muchos peruanos tienen ansias de ver a Lionel Messi disputar una nueva final. Para poder sintonizar este gran partido, es importante conocer que, los canales autorizados para transmitir en Perú la final de la US Open Cup entre Inter Miami y Houston Dynamo son Claro Sports y TyC Sports Internacional.

La estrategia del DT del Houston Dynamo para frenar a Lionel Messi

Ben Olsen, entrenador del Houston Dynamo, fue consultado acerca de su estrategia para frenar a Lionel Messi. En un inicio, su respuesta fue irónica, afirmando que ni los mejores técnicos del mundo pudieron con él:

“Déjame preguntarle a los 5000 entrenadores que intentaron detenerlo antes y no pudieron, y eso que tienen más experiencia que yo”, declaró en conferencia de prensa.Posteriormente el DT de estadounidense comentó sobre como cree que deberían marcarlo: “Por supuesto que uno quiere condensar los espacios y limitarlo, es lo que todos intentan hacer con los grandes números 10, lo analizaremos como grupo. Es en lo que tenemos que centrarnos, porque quizá necesitemos modificar algunas de nuestras tácticas. Se trata de prevenir sus puntos fuertes y también descubrir cómo explotar las debilidades del Inter. Eso lo que hacemos cuando nos toca enfrentar a cada equipo, no habrá una preparación diferente”, añadió.