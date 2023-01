El primer mensaje de Pablo Aimar tras ganar el Mundial: cuatro fotos, el comentario de Scaloni y la pregunta más recurrente

Compartir Pin 0 Compartir

Pablo Aimar se convirtió en uno de los personajes más queridos por los hinchas argentinos durante el Mundial de Qatar. Uno de los tres asistentes técnicos del entrenador Lionel Scaloni transmitió su pasión por el equipo y, a pesar de su rol alejado de los flashes, traspasó las pantallas para transformarse en uno de los mimados de la gente. Si bien eligió siempre un perfil bajo, utilizó su cuenta oficial de Instagram para expresarse sobre lo logrado en Qatar a casi dos semanas de treparse a lo más alto del podio.

El Payito –apodo que prefiere antes que Payasito– posteó cuatro fotos de la obtención del título: una de los futbolistas festejando, una selfie que tomó él con parte de cuerpo técnico, una de su familia en las tribunas donde se destaca su hermano Andrés y otra en el campo de juego con familiares, donde está él y algunos de ellos lucen camisetas antiguas de la Selección que utilizó el ex River Plate a lo largo de su trayectoria.

“Un GRACIAS enorme y de corazón a todos los que hicieron que esta locura deje de ser un sueño… y si lo es, que no nos despierten más. Gracias a los que hicieron el aguante desde allá y desde acá…”, escribió en el que fue el quinto posteo de su perfil con casi 200 mil seguidores. Papu Gómez fue uno de los que le sumó su “me gusta” al mensaje.

Las cuentas oficiales de Benfica de Portugal, Valencia de España y Estudiantes de Río Cuarto, entidades en las que dejó su huella indeleble, le contestaron expresando su amor. También lo hicieron Laura y Andrés, sus hermanos. Aunque la firma que más sobresalió en ese listado fue la del líder del grupo de trabajo y amigo, Scaloni. “Grande loco!”, le puso desde su perfil oficial el DT que guio a la Albiceleste a su tercer título del mundo en Doha.

Tampoco pasó desapercibida la consulta que le hizo el artista Pedro Alfonso: “¿Y la foto con la Copa?”. No fue un comentario casual, ya que es un tema que se hizo viral en redes sociales donde muchos planteaban porque el ex mediocampista de 43 años casi no se había sacado fotos con el trofeo más emblemático del mundo.

Aimar es parte de cuerpo técnico de Scaloni desde que tomó el mando de la Sub 20 poco después del Mundial de Rusia 2018. El Payito, líder al mismo tiempo de la Sub 17 del país, estaba con Scaloni cuando fue nombrado como interino y luego permaneció en el grupo de tareas pero optó por tener un perfil más bajo ante las cámaras con el ingreso de Walter Samuel y Roberto Fabián Ayala, los otros dos auxiliares principales del coach. Tan bajo su perfil que en dos de las cuatro fotos que eligió para festejar la coronación él no está.

“Lo veo muy bien, muy amigo de los muchachos. Con Walter son amigos de muchos años, de cuando Pablo llegó a Buenos Aires y estuvo en la selección de Pekerman. Ya jugaba con Samuel, con Lionel Scaloni, el Ratón Ayala que estuvo en Valencia con él. Hicieron un cuerpo técnico muy lindo, muy bueno”, había explicado tiempo atrás Ricardo Aimar, el padre del ex talentoso mediocampista.

Fuente: Infobae