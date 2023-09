Massa desactivó la resolución del Banco Central para las billeteras virtuales y acordó reducción de comisiones con Mercado Pago

El ministro de Economía instruyó a los directores que responden al Gobierno a que dejen sin efecto la medida. Los detalles del acuerdo con Mercado Pago

El ministro de Economía, Sergio Massa, le pedirá al Banco Central que deje sin efecto la resolución que afectaba las transferencias entre billeteras virtuales y al mismo tiempo acordó con Mercado Pago para que bajen las comisiones que les cobran a sus clientes. La decisión se conoció a la vuelta del funcionario de Neuquén, provincia a la que viajó para anunciar obras y firmar acuerdos.

Massa instruyó a los directores del Banco Central para que se deje sin efecto la medida, sin hablar con Miguel Pesce, el presidente de la autoridad monetaria y financiera. Es una “devolución de gentilezas”, porque él mismo se enteró por los medios de la resolución cuando se publicó y había estallado la polémica pública. La medida busca desactivar un conflicto que había generado fuerte impacto tanto por la pelea con Marcos Galperin, el titular de Mercado Libre dueña de la principal compañía del sector, Mercado Pago, como por el universo de personas afectadas por la resolución del BCRA.

Según pudo saber Infobae, la autoridad monetaria tiene previsto corregir mañana la resolución, en línea con el planteo de Massa.“Se conoció una decisión que afectaba a los usuarios de billeteras electrónicas o virtuales. Quiero informarles que pedí la derogación de esa norma. También solicité a las billeteras virtuales que bajen la comisión que cobran por retiro de dinero y a los comercios“, dijo Massa en X. “Queremos que los monederos digitales y la moneda digital sean parte fundamental de la economía que viene”, agregó.

Según Massa, en acuerdo con Mercado Pago incluirá desde que quede sin efecto la norma:

– Bonificación para cobros con QR de Mercado Pago. Se bonifica el arancel para cobrar con QR usando dinero en cuenta de Mercado Pago para los nuevos comercios que se incorporen al sistema, para ventas de hasta $330.000 (1.000 UVAs) o los primeros tres meses, lo que ocurra primero.

– Reducción de comisiones para cobros con QR con tarjeta de crédito. Se reducen las comisiones que pagan los comercios PyME para cobros a través de QR con tarjeta de crédito, pasando de 6,99% +IVA a 5,77% +IVA con acreditación inmediata.

Las billeteras virtuales, además de ser una herramienta de enorme penetración en el mercado, son muy usadas por comerciantes pymes y sectores que navegan entre entre la formalidad y la informalidad. Después del impacto de la resolución, Massa y sus colaboradores se comunicaron con directivos de esas plataformas fintech para cerrar un acuerdo que desactive la norma, pero mediante ciertos compromisos.

En medio de una puja con los bancos por los clientes y la forma en que se los “gana” y mantiene, en un contexto de disrupción de nuevas tecnologías y negocios fintech, Mercado Pago aseguró el lunes que la medida del BCRA, que iba a regir desde diciembre, iba a tener impacto a 4 millones de usuarios de billeteras digitales, un negocio en el que el brazo financiero de Mercado Libre es líder absoluto.

“No lo rompieron, y no lo van a poder romper tampoco”, dijo ayer en X Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre y el hombre más rico de Argentina, con una fortuna personal de más de USD 5.400 millones según la revista Forbes.

“Discontinuar desde el 1 de diciembre una herramienta que funciona desde hace años y es segura para millones de argentinos es negativo. El Débito Inmediato es el medio de transferencia más seguro que existe. Tiene el índice de fraude más bajo del que se tiene registro en el país (0,02% del total de transacciones) y, además, cuando ocurre es cubierto por Mercado Pago”, dijo la empresa en un comunicado y consideró que la decisión oficial “genera dificultades donde no las había”.

“La medida anunciada es un nuevo ataque directo a la inclusión financiera, que afectará de forma negativa la experiencia de millones de usuarios e inducirá al uso del efectivo”, concluyó el comunicado.

“Quiero informarles que pedí la derogación de esa norma. También solicité a las billeteras virtuales que bajen la comisión que cobran por retiro de dinero y a los comercios” (Massa)

El Central, en tanto, insistió con que se trató de una medida consensuada entre todos los jugadores de la industria y que el débito automático sin medidas extra de control es usado, en muchos casos, para estafas virtuales.

El Débito Inmediato, o Debin, es una transferencia en línea en la cual quien cobra inicia el trámite y quien paga sólo debe aceptarlo. En el caso de la modalidad recurrente, esa autorización es general y habilita cobros periódicos. Mercado Pago la usa para fondear su billetera, con dinero salen de las cajas de ahorro bancarias de sus clientes, y asegura que la nueva normativa iba a complicar esa gestión, impulsada por los bancos que no quieren perder fondos. Los bancos, en tanto, argumentan que el Debin no fue creado originalmente para hacer esas transferencias y que Mercado Pago opera sin regulación. Es una pelea por clientes y dinero: Mercado Pago ofrece cuentas remuneradas, que permite cobrar un interés anual de 96%, pero que a diferencia de los plazos fijos genera intereses día a día y no inmoviliza el dinero por un mes.