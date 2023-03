AVANZA EL PLAN DE DESMALEZADO

Compartir Pin 0 Compartir

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy a través de la gestión del Doctor Julio Bravo continúa con el plan de desmalezado en diferentes barrios de la ciudad como así también en las instituciones deportivas.

El inicio de trabajos fue a pleno en las instalaciones de Club Sociedad de Tiro y Gimnasia en colaboración con las instituciones deportivas atendiendo que comenzaron con las actividades de la presente temporada.

Rosel destacó que por orden del Intendente Julio Bravo, constantemente se debe colaborar con las instituciones deportivas entendiendo que deben estar en óptimas condiciones para su uso debido a la cantidad de niñas, niños, jóvenes y adultos que se llegan a realizar un deporte.





Esto sin importar cualquier tipo de bandería política, porque los clubes son puntos estratégicos fundamentales para evitar que los jóvenes tengan horas de ocio y puedan elegir algún vicio o simplemente tengan una vida sedentaria.

“Procedimos al desmalezado en Club Gimnasia, después pasamos para Club Independiente, Atlético Providencia, en La Merced también haciendo limpieza en Juan Pablo II y algunos sectores de la cuidad”, explicó Marcos Rosel.

Otro punto en el cual se hizo hincapié fue en Parque Lineal II como así también las plazas del acceso sur en barrio Horacio Guzmán y Bernacchi respectivamente luego de un relevamiento por los diferentes sectores.

El Director de Espacios Públicos contó que “en la plaza Belgrano después de los corsos hicimos una limpieza profunda, ahora la plaza está en orden, comenzamos a trabajar para recuperar el césped y la fuente”

En la época de verano, la maleza tiende a crecer y mucho, no obstante este año no fue tanto “todos los años nos castiga en esta época, pero la sequía hizo su trabajo, medianamente no fue tanto el golpe como en otros años”, sostuvo.

En los pueblos dependientes de la comuna sampedreña como El Acheral, Arroyo Colorado y San Juan de Dios también se trabajó “hicimos los barrios de la zona rural, comenzamos por El Acheral, San Juan de Dios y terminamos en Arroyo Colorado, allí también se procedió al arreglo de canteros y plantines en las respectivas plazas”.

El titular del área de Espacios Públicos remarcó el trabajo en conjunto con otras áreas operativas de la comuna “tenemos personal de la Dirección de Protección Ciudadana en el acceso de las escalinatas hacia barrio Ejercito del Norte por La Merced, el personal de Jaque en avenida Las Dalias, todo lo que es barrio Primavera, San Miguel, Albornoz, Santa Ana, la gente de Medio Ambiente en barrio Divino Niño, Prolongación, y así las áreas que tienen desmalezadora nos colaboran”, puntualizó.