DISTINTOS TRABAJOS DESDE EL ÁREA DE TRÁNSITO

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy que dirige el Intendente Julio Bravo realizó diversos operativos de tránsito en distintas arterias de la ciudad además de los correspondientes controles de alcoholemia. En total 17 personas dieron positivo.

“Durante el fin de semana se realizó un operativo de control de alcoholemia arrojando 17 personas que dieron positivo”, fue lo primero que declaró Oscar Díaz agregando que “el sábado por la lluvia se hizo una guardia mínima”.

El titular de Seguridad Vial resaltó que “hicimos un trabajo preventivo por el descarrilamiento del tren, mientras que en Avenida del Trabajador también sumamos personal en una labor en conjunto con tránsito del municipio de La Esperanza porque hubo un baile”.

De esos controles, 17 conductores dieron positivo al test por lo que de forma inmediata fueron sacados de circulación, ya que sin dudas son propensos a provocar un accidente que después puede ser trágico.

Justamente, el domingo por la noche “tuvimos un incidente de tránsito en 9 de Julio y San Gabriel, por pedido de Policía de la provincia, se hizo el test de alcoholemia a los dos conductores de las motocicletas dieron positivo al test”, subrayó Oscar Díaz.

Recomendaciones

El Director de Seguridad Vial de la comuna sampedreña brindó recomendaciones ahora sobre todo que se acerca la fiesta del carnaval “siempre le recomendamos a los ciudadanos que tengan en cuenta que nuestra provincia es alcoholemia cero, no decimos que no consuman bebidas con alcohol, le decimos que no pueden conducir, por eso siempre es bueno designar un conductor para que se encargue de llevar a todo el grupo”.

Díaz, se refirió a los costos que equivalen cada una de las multas, ya que a medida que sube el precio de litro de nafta sube la multa, hoy la máxima en cuanto a multa está rondando los 778 mil pesos, pero es un monto que se maneja según el grado de alcohol en sangre. Consultado sobre las personas reincidentes, detalló: “En caso de ser reincidente, van perdiendo puntos en el scoring, una vez que se sume todo, hasta puede quedar inhabilitado para conducir por muchos años”, finalizó.