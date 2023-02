INSTALARÁN NUEVOS CESTOS DE BASURA

Compartir Pin 0 Compartir

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, a través de la gestión del Intendente Julio Bravo, trabaja en la construcción de cestos de basura que serán instalados prontamente en los barrios San José, Salvador Mazza, Roberto Sancho, 137 Viviendas, entre otros.

Luego de lo que implicó el cierre definitivo del basural a cielo abierto de San Pedro, el personal del Taller de Servicios Públicos que pertenece a la Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente, avanza con la construcción de sesenta cestos de basura que serán instalados en los barrios de donde se extrajeron contenedores, debido a que la basura en los mismos no estaba clasificada y además muchos vecinos que no pertenecían a dichos barrios arrojaban en esos contendores ramas, animales muertos, escombros y diferentes materiales con los que no se puede trabajar en la planta de clasificación GIRSU.

El Director del Taller de Servicios Públicos, Marcelo Calachi informó que durante esta semana estarán instalando algunos de los cestos terminados, luego de que se reciban los materiales que están aguardando para su elaboración.

Con respecto a otros trabajos que también lleva a cabo el Taller de Servicios Públicos, explicó que a pedido de la COM.E.COR., están construyendo 30 vallas de 3 metros de largo para ser instaladas en el corsódromo y también se trabaja con la colocación de barandas en sector de avenida 25 de Mayo, donde se realiza la obra de construcción del Bulevar de Agua.