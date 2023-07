LA DIPUTADA NACIONAL NATALIA SARAPURA SE REUNIÓ CON FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO

Compartir Pin 0 Compartir

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy que dirige el Intendente Julio Bravo, recibió a la Diputada Nacional Natalia Sarapura con el fin de articular acciones en el futuro y tratar otros temas relacionados a la realidad de la provincia y el país.

Fue una visita institucional en la cual se trazaron diversas pautas para articular acciones y realizar trabajos a futuros en beneficio de la ciudad apuntando siempre a mejorar la calidad de vida de los sampedreños.

Luego de la reunión, Natalia Sarapura se refirió a la reforma parcial de la Constitución Provincial e hizo referencia a algunos puntos importantes como ser el cuidado del medio ambiente “en esta reforma uno de los temas principales es que todos los jujeños debemos cuidar a la Madre Tierra, declaramos a los animales seres sintientes. En cuanto a las comunidades se trabajó y se promovió un proceso de dialogo en derecho a la espiritualidad, a los conocimientos tradicionales”.

La Diputada Nacional resaltó que el Gobernador Gerardo Morales “habló de la creación de una ley provincial para comunidades indígenas que reconozca la preexistencia, la personaría jurídica, posesión y propiedad de las tierras, derecho a la consulta que son los derechos que las comunidades siempre demandan, este proceso de ley será con dialogo y la discusión con cada una de las comunidades de la provincia de Jujuy como siempre lo hicimos estos 8 años”.

Por otro lado, Sarapura invito a todo aquel que quiera opinar lo haga sobre las bases oficiales y sumo que hay más de 97 comunidades en relevamiento que se hace con participación de la nación, donde se trabaja el reconocimiento el derecho a la posesión y destaco que siempre se ha respetado a las comunidades y no se hizo nada sin consultar y dialogar con ellos.

Otro tema tratado fue la lucha salarial docente y la preocupación real de las comunidades y responsabilizo al presidente de la nación que naturalizo no gobernar, y que no tomó la firme decisión por ejemplo de no haber liberado las rutas nacionales y desestabilizar a la provincia de Jujuy.

“Aquellos que tienen que hacer campaña, les pido que utilicen propuestas, la capacidad de pensar y que digan que quieren de Jujuy, pero que no utilicen la mentira, no promuevan y justifiquen a los violentos, los jujeños sabemos que el kirchnerismo quiere violencia y caos, un estado ausente y fundamentalmente una provincia inviable, las pasadas elecciones ratificamos con los votos que queremos una provincia de oportunidades, de paz y que mira el desarrollo para nuestras futuras generaciones”, culmino Sarapura.