LA KERMES INFANTIL PASÓ POR BARRIO LIBERTAD

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy a través de la Gestión del doctor Julio Bravo, puso en marcha el Programa “Kermes Cultural de la Alegría”. La primera jornada se desarrolló a puro color, diversión y sorpresas en el Polideportivo del Barrio Libertad.

Norma Massa explicó que desde la Secretaría de Desarrollo Humano, iniciaron con este Proyecto Cultural y Recreativo que recorrerá distintos sectores barriales de la ciudad, “Como entretenimiento y recreación, están los juegos gigantes, también tenemos talleres de pintura, moldeado y grabado, para que los chicos se vayan introduciendo en el arte, y de esa forma se sumen a las actividades que ofrece el Municipio. Ya para cuando baje el sol, está programado el Cine Móvil, otra forma de acercar a los barrios, el séptimo arte, que tanto le gusta a los grandes y chicos”.

La Subsecretaria de Cultura y Turismo anunció que visitarán todos los barrios, a veces dos o tres veces por semana y destacó el trabajo que realizan los referentes de cada sector, con los merenderos y los comedores municipales que tantos beneficios traen a las infancias “Para ser el primer día, la convocatoria fue grande, también contamos con la presencia de los Profesores de la Dirección de Deportes. El jueves estaremos por el Polideportivo del Barrio Las Maderas, mientras que el Viernes será el turno de Albornoz, Güemes, y nos ubicaremos en la Av. Tarcos Esq. Martín Fierro”.

Por último, La Prof. Massa invitó a toda la comunidad a sumarse a las propuestas y explicó que no hace falta que sean de un barrio en particular, igual pueden acercarse y disfrutar de una tarde diferente, ya que no hay límites de edad. “Nuestro Intendente Julio Bravo, siempre nos pide que organicemos actividades como estás, que hace que la familia se reúna y comparta un momento agradable al aire libre”.