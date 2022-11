“PREMIADAS”, BRILLÓ EN LAS TABLAS DE LA CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA

Compartir Pin 0 Compartir

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy a través de la gestión del Doctor Julio Bravo, realizó el viernes pasado por la noche, la presentación de la Obra de Teatro denominada “Premiadas” que brilló en las tablas de la remozada Casa Municipal de la Cultura.

La propuesta desarrollada por el Departamento de Arte y Diseño dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, se llevó a cabo ante un importante marco de público, en la Sala Hugo del Carril de la Casa Municipal de Cultura.

Se contó con la presencia de la Diputada Provincial, Gisel Bravo y el Presidente del Concejo Deliberante, Cristian Aguirre quién hizo entrega a Rosana Morán, de la copia autenticada del decreto dónde se declara a Martina Acosta, Sofía Herbas, Patricia Quilez, Nora Pérez, María Eugenia Hernández y Rosana Morán, cómo personalidades destacadas de la Cultura y el Arte Sampedreño, en honor a su excelsa y meritoria trayectoria artística.





En este sentido, Carina Paz brindó detalles de lo que fue una magnífica noche, colmada de risas y emociones reconociendo que “la obra fue a sala llena, gracias a Dios superamos las expectativas. Tuvimos una muy buena recepción por parte del público que salió contento” .

La Profe Paz destacó que “es una obra que deja un mensaje, para que la gente se vaya alegre y a la misma vez se pregunte cómo es la situación de los adultos después de una determinada edad. Nos preguntamos qué hacemos ahora, si es que ya se nos terminó la vida, porque hemos pasado la etapa de la juventud. Ese fue siempre nuestro objetivo, dejar este mensaje a la comunidad, de que la vida todavía continúa, todos llevamos un niño adentro y a pesar de las adversidades, hay que seguir luchando día a día”, detalló.

La Jefa del Departamento de Arte y Diseño expresó: “Contamos con un excelente grupo de actrices que dieron lo mejor a lo largo del show. Cómo saben, yo soy nueva en todo esto del Teatro, pero estoy acompañando a Rosana y desde el Museo brindamos distintas propuestas para los adultos que deseen sumarse. Yo de a poco me voy adentrando en esto que es el arte en el teatro. A lo largo de los días, he disfrutado mucho porque he estado junto a las artistas en todos los ensayos, y no sabía que la puesta en escena era tan diferente a lo que yo estaba acostumbrada”.

“Por último, quiero invitar a la gente a una nueva obra de teatro que se llevará a cabo el viernes 25 de noviembre en el Museo Pablo Balduin en el marco de las actividades por la “Noche de los Museos”, culminó Paz.