ÚLTIMA ETAPA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE QUE UNE TRES BARRIOS

El Intendente de San Pedro de Jujuy, Doctor Julio Bravo, destacó el trabajo que se viene desarrollando en el puente que une los barrios San Cayetano, Las Maderas con Belgrano. “Esta gran obra es con recursos exclusivamente de la Municipalidad, personal y maquinaria”, apuntó.

El Jefe Comunal destacó el trabajo de hormigonado sobre calle Catamarca “son 200 metros por calle San Gabriel hasta intersección de Alberdi y San Antonio y del lado de Belgrano hasta Santa Cruz”, precisó.

“La verdad, cada vez que vengo a este sector se nota el gran trabajo que se viene realizando, la idea es inaugurar a fines de este mes de abril, estamos en la culminación de lo que es la vereda, haciendo el último tramo en el sector de barrio Belgrano”, expresó Bravo.

Para el Intendente de los sampedreños “como se puede apreciar estamos haciendo una gran obra, no es solo el puente en sí, sino que logramos recuperar sectores del canal propiamente dicho con la construcción de muros que evitará que se siga erosionando y perdiendo terreno las calles adyacentes al Arroyo San Pedro”.

Julio Bravo, explicó que “trabajamos con cordón cuneta en los tres barrios, lo mismo que con la vereda, esto va a facilitar el acceso al puente nuevo en forma segura, la obra de iluminación que se viene instalando porque ya está todo listo para colocar las jirafas y ahora el hormigonado propiamente dicho de la calle que accede al puente”, detalló.

La segunda etapa

Restan detalles para que la obra del nuevo puente esté culminada, pero claro, se trata de una primera etapa, ya que al ser un sector en el cual por muchos años nunca se hizo un trabajo, restarán cosas por mejorar en una segunda etapa.

“Para el segundo semestre vamos a culminar la pavimentación de la calle Catamarca en barrio Belgrano hasta llegar a la intersección de calle Chaco y en calle San Gabriel, es decir barrio San Cayetano y Las Maderas, hasta llegar a la avenida 9 de Julio, allí se construirá una rotonda que va a organizar el tránsito y el acceso de quienes vengan por el norte y quieran acceder a barrio Belgrano”, anunció.

Para el Intendente de San Pedro de Jujuy “son obras viales que otorgará seguridad a los transeúntes, a quienes van en vehículos y cambia la vida de los vecinos de todo este sector”.

Por otro lado, se logró recuperar el Polideportivo ubicado en el sector de Belgrano, algo que hacía muchos años no se podía utilizar “porque había comenzado a desmoronarse la cancha de básquet, ya no va a suceder porque construimos muros, vamos a poner unas mallas para que las pelotas no vayan al arroyo, nueva iluminación con bancos a los costados”, comentó el Doctor Bravo.

Por último contó que en los próximos meses se llamará a licitación para la construcción de confiterías “así que se transforma la vida para los sampedreños que viven por esta zona porque será un punto para disfrutar, seguirán las obras complementarias, en barrio Belgrano va toda la construcción de una vereda, en calle Santa Rosa no solo recuperamos el ancho que tenía en su origen la calle, sino que también está construida parte de la vereda”, finalizó Julio Bravo.