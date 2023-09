Cele Fierro convoca con el Frente de Izquierda porteño a marchar hoy a Plaza de Mayo

La candidata que encabeza la lista a la Legislatura por Frente de Izquierda – Unidad porteño, Cele Fierro (MST – FIT Unidad), informó que estará marchando hoy a Plaza de Mayo como parte de la amplia convocatoria multisectorial anunciada para el día de hoy.

Cele Fierro, dijo: “Lógicamente, hay preocupación por el avance de Milei y su plataforma de ajuste delirante. Pero, desde la izquierda, vimos un proceso calcado en Brasil: la desilusión con las promesas incumplidas del progresismo, que cuando gobierna, en lugar de llenar heladeras, ajusta y co-gobierno con el FMI. Por eso, somos categóricos: el anuncio de ganancias de Massa, abarca a un sector reducido, y las medidas de ayer con el IVA, son un parche limitadísimo: no mueve el amperímetro con eso, ni el del bolsillo, ni el de la intención de voto”.

Fierro, completó: “Con una inflación de más del 130 % inter-anual, con un índice mensual que ayer batió el récord en 30 años, con devaluación sorpresiva pos-PASO del 22 % y con una canasta familiar de más de $ 400.000 lo que hace falta es un programa antiinflacionario real con medidas de fondo: Ley de Abastecimiento, congelamiento de precios, fijación del piso salarial equivalente al costo de la canasta familiar (no la de pobreza), eliminar el IVA a todo el consumo masivo, aumentar jubilaciones y programas sociales, impuesto a las grandes fortunas, y decirle al FMI “chau, hasta luego” y no pagar un peso. Por eso, marchamos hoy a Plaza de Mayo: el FIT Unidad, las organizaciones sociales y el sindicalismo independiente que no duerme la siesta como la CGT y la CTA”.

Cele Fierro, junto a Alejandro Bodart, la diputada porteña Vanesa Gagliardi, Vilma Ripoll, y las demás figuras del FIT-Unidad marcharán hoy a Plaza de Mayo. La cabecera en la que estarán dichos referentes concentrará en Av. de Mayo y 9 de Julio a partir de las 16 hs. Y las columnas del MST y el sindicalismo combativo, ingresarán por Diagonal Norte desde Obelisco y por Diagonal Sur desde Belgrano y 9 de Julio.