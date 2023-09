Emilio Ocampo: quien es el “halcón dolarizador” que cerrará el Banco Central si Javier Milei es presidente

Es el coautor del libro “Dolarización, una solución para la Argentina”. Luego de las PASO se había sumado oficialmente a los equipos técnicos de La Libertad Avanza

“Emilio Ocampo va a ser el presidente del Banco Central y lo va a cerrar”, confirmó hoy Javier Milei en una entrevista en Radio El Observador.

Así, el candidato de La Libertad Avanza habló de un puesto que es clave dentro de la estrategia de cualquier equipo económico de cada presidente, y mucho más en su caso por el destino que asegura le dará a la autoridad monetaria

Este profesor de Finanzas e Historia del CEMA e investigador asociado del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank de EEUU es el autor de “Dolarización, una solución para la Argentina”, libro que publicó junto a Nicolás Cachanosky. Ese texto es la guía para el plan dolarizador que tiene Milei.

Luego de las PASO, Ocampo se sumó oficialmente a los equipos técnicos de La Libertad Avanza. “Me llamó Javier Milei y me pidió que lo asesorara en los temas relacionados con la dolarización. Le respondí afirmativamente. Me sumo al equipo”, dijo en Twitter el economista, quien cerró el mensaje con “VLLC”, por Viva la libertad, carajo”.

10 frases

Alguno de los conceptos clave de Ocampo, en entrevistas y notas de Infobae:

– “La propuesta que elaboramos con Nicolás Cachanosky se la presentamos a los principales candidatos y equipos económicos de oposición como aporte, como otra perspectiva y solución al gravísimo problema de la inflación. En general, la recepción de los candidatos fue negativa. O no la entendieron o no se interesaron porque tenían sus propias ideas y expresaron su desacuerdo. El debate siempre es bueno, no tenemos inconvenientes con eso. Lo que sí sucedió es que Milei entendió mejor que el resto de las audiencias con las cuales nos reunimos y tuvo la generosidad intelectual de decir que la propuesta nuestra era superadora de la que él tenía en mente. Y así lo planteó en distintos programas”.

– “No nos quedan muchas herramientas. Hay que hacer una reforma monetaria, el peso ya no existe. Hay que crear moneda nueva o adoptar otra, y la realidad es que los argentinos ya adoptaron el dólar”.

– “Entre las posibilidades que se barajan –convertibilidad, convertibilidad con el real, moneda única del Mercosur– creo que la dolarización es la que tiene más chances de éxito. Y el éxito es lograr que la Argentina tenga por varias décadas tasas de inflación de 2 ó 3% anual y un crecimiento económico aceptable. No podemos asegurar 100% que la dolarización será exitosa, pero es la que más chances tiene de las alternativas asequibles para la Argentina, de las cuales descarto tener un Banco Central independiente y competente. No funcionaría, el sistema político se lo volvería a llevar puesto y así es muy difícil que las reformas sean creíbles”.

– “No es que la Argentina nunca tuvo reservas. La Argentina exporta USD 100.000 millones anuales. La dolarización se tiene que hacer a un tipo de cambio de mercado, que refleje la interacción libre entre oferta y demanda de dólares, no a un tipo de cambio disparatado”. – “Nuestro cálculo es que en 16 meses todos los pesos se canjearán por dólares. Será un proceso paulatino, como sucedió en Ecuador que llevó un total de 9 meses”, agrega el especialista. Por otra parte, los depósitos y créditos bancarios también pasarían a estar nominados en moneda extranjera”.