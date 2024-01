Primer mes de Javier Milei en la presidencia: estilo propio y muchas polémicas

(El Tribuno de Jujuy) El mandatario cumple hoy sus primeros 31 días en el poder con una inflación galopante.

El presidente Javier Milei cumple hoy su primer mes al frente del Gobierno, imprimiendo desde el inicio una clara impronta personal a la gestión y acelerando a fondo con iniciativas de reforma y desregulación del Estado «a todo nada», mediante un mega DNU y una ley «ómnibus» con destino incierto ya que deberán sortear los filtros de la Justicia y el Poder Legislativo.

Consciente de que arranca su gestión en su pico de popularidad e imagen positiva, el líder libertario aprovechó para lanzar a poco de asumir el DNU con una batería de medidas que fueron prometidas en campaña pero que previsiblemente halló resistencias en sectores de la oposición y del sindicalismo, los primeros en alzarse contra la iniciativa, tanto por las formas como por el fondo, incluso anunciando un paro general de 12 horas para el 24 de este mes, a menos de 50 días de gestión de Milei.

El apartado de la reforma laboral fue el que desató el malestar de los gremialistas que presentaron la primera cautelar para frenarlo, aunque el DNU -confeccionado por un equipo liderado por el economista Federico Sturzenegger- contiene varias medidas más, como la desregulación de los precios de tarifas, servicios públicos y privados, tarjetas de crédito, alquileres, y artículos de consumo, como los alimentos y medicamentos.

No obstante, más allá de que quedó en suspenso el apartado laboral, el resto de la normativa está en vigencia, mientras que aún debe ser validad por el Congreso.

El lanzamiento del DNU fue realizado por un mensaje grabado del mandatario transmitido en cadena nacional, mecanismo que fue utilizado dos veces por Milei en su primer mes de gestión, la otra para enviar un saludo de Fin de Año con un mensaje en el que metió presión a la dirigencia política para que avale las reformas que impulsa y evitar así «una catástrofe de proporciones bíblicas», según dijo.

Al parecer, Milei utilizará más a menudo las cadenas nacionales en comparación con Mauricio Macri, quien tenía «alergia» a ese formato en su afán de diferenciarse de su antecesora Cristina Kirchner quien las utilizaba casi a diario.

En tanto, la ley «ómnibus» incluye otra larga lista de reformas que no podían evitar el paso por el Congreso y en estos días comenzó a ser trata en comisiones de Diputados, en el marco de una negociación en la que La Libertad Avanza pulsea para dejar en el camino la menor cantidad posible de artículos, mientras que la oposición «dialoguista» aspira a podar las iniciativas que le hacen ruido.

Mientras apuesta al «shock» para avanzar con sus medidas políticas y económicas de corte liberal que ahora transitan los senderos judicial y legislativo, el jefe de Estado imprimió su estilo en estos días de gestión con un look informal para concurrir a la Casa Rosada, con campera de cuero, pantalones cargo y zapatillas, en lugar del habitual saco y corbata, aunque sí utilizó esta vestimenta formal en algunos días.

En tanto, la reuniones de Gabinete, siempre encabezadas por Milei, comenzaron siendo diarias y ahora pasaron a realizarse los martes y jueves, mientras que el vocero Manuel Adorni mantiene sus conferencia de prensa matutinas casi a diario.

Otro tema que resolvió Milei al limite de cumplirse su primer mes fue el de su mudanza a la residencia de Olivos, que concretó este lunes tras vivir casi tres meses en el Hotel Libertador.

En lo que refiere a la política exterior, el libertario ratificó en estos 30 días su alineamiento con el mundo occidental en general y con los Estados Unidos en particular, manteniendo una relación algo más ríspida y oscilante con China, en comparación de sus antecesores.

Esto volverá a quedar plasmado la semana que viene en lo que será su primer viaje al exterior como Presidente, cuando Milei se presente en el Foro de Davos, en Suiza, donde confluyen influyentes empresarios de todo el mundo, momento en el que será la primera ocasión en la que la vicepresidenta Victoria Villarruel quede a cargo de la Presidencia.

En este primer mes, el mandatario casi no se movió de la Ciudad de Buenos Aires, ya que viajó muy poco dentro del país, haciéndolo sólo a Bahía Blanca, tras el trágico temporal; Mar del Plata, para ver la obra teatral de su pareja, Fátima Flórez; y la Antártida, para visitar las bases Marambio y Esperanza.