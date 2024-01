«¿Saben lo que hizo el drogadicto?»:

El artista publicó un video en redes y le habló a todos sus seguidores de Instagram.

Emanuel Noir, el cantante de «Ke Personajes», está atravesando un duro momento personal, ya que protagonizó varias peleas callejeras y hasta una escandalosa separación, aunque ya presentó nueva novia. Las peleas en la calle derivó en que muchos de sus seguidores comiencen a criticarlo. Por eso, el artista se cansó y publicó un video para defenderse de los malos comentarios que recibe a diario.

En las últimas horas, a través de su Instagram, el artista expresó: “Hago esta historia porque me duele el corazón de que la gente sea sin corazón. Que se creen jueza y fiscal de que se merece cada uno y qué no. Ustedes no van a decidir que se merece una persona”.

«Hay una heladería acá en la plaza Ramírez, la heladería está colapsada de gente comprando, por suerte y gracias a Dios, en esa oleada de gente entrando y saliendo, hay un nenito de ocho años en situación de calle y mal vestido y demás, mirando con ansias viendo cuando le tocaba su turno. A la gente les importó un carajo, una criatura que podría haber sido su hijo», agregó Emanuel Noir, relatando una situación que le tocó vivir y que no le agradó.

«¿Saben que hizo el drogadicto?»



Después, el intérprete de «Oye Mujer» contó la decisión que tomó respecto al niño que estaba esperando recibir un helado. “¿Saben que hizo el drogadicto, el que sale en auto, el que se merece todo lo malo? Le compró un kilo de helado porque había cinco hermanitos que le esperaban afuera”, remarcó.

“Sabés lo que es para un papá o una mamá con sus hijos de su misma edad, evadiendo a la criatura y no tener corazón. Si después agarrás y ponés en Instagram, ‘bajate del pony, drogadicto, pelado que venís de allá bajo’, es Dios quien me puso acá. Yo no lo evadí, hay una realidad en donde la gente te prejuzga y evade la realidad de la gente que necesita”, finalizó el cantante en sus historias de Instagram.

Fuente: Diario 26