Un argentino fue apuñalado en Bolivia, no lo atendieron en el hospital y murió

(Fuente El Tribuno de Jujuy)Un joven neuquino que viajaba por Latinoamérica con su pareja fue asesinado de una puñalada en el pecho en la ciudad boliviana de Oruro y su madre denunció que hubo abandono de persona, ya que asegura que el hombre llegó al hospital con signos vitales, pero que no lo quisieron atender y murió en la vereda del centro de salud.

«Matías había llegado a Oruro hace un día. Estaba tomando mate con su novia en la vereda cuando se acercó un colombiano a charlar un rato y se fue. Este hombre volvió nervioso a las 2 horas y lo invita a mi hijo a comprar a una despensa que estaba cerca», comenzó relatando Carina, la madre de la víctima.

Según informó Canal 7, la mujer indicó en diálogo con Radio 7: «Matías volvió con una gaseosa abajo del brazo y se desmayó en la puerta del hotel, adelante de su novia, a quien le alcanzó a decir que había recibido una puñalada en el pecho».

Carina comentó también que el chofer de la ambulancia lo discriminó diciendo que «por algo le había pasado» y que dijo algo similar a «estos argentinos que vienen acá a hacer quilombo».

«Nadie le hizo RCP, ni en la ambulancia ni en el hospital, lo dejaron en la vereda tirado y ahí se murió», expresó la madre.

Además, afirmó que un médico y dos enfermeros le dijeron a Florencia, la novia de su hijo, que no iban a poder atenderlo, mientras que señaló que el presunto asesino está en libertad y que la fiscal que no les dio ninguna respuesta y que solo les preguntó «como habían conseguido su número».

«Él tiene un hijo de 11 años al que todavía no le pudieron decir que mataron a su papá», dijo Carina entre lágrimas.

El cuerpo de Matías será sometido a la correspondiente autopsia en la morgue y la Embajada argentina ya está trabajando para ayudar a la familia del argentino, según contó su mamá.